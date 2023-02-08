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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов

Фото: Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 февраля, российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Всего зафиксировано 12 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 18:45 до 19:00 военные сообщили о 12 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Середина-Буда.

В результате обстрелов потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Кроме того, информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня примерно в 12:40 жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщалось о работе ПВО.

Кроме того, вчера россияне более 100 раз обстреляли приграничные территории Сумской области.

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