Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов

Так, в период с 18:45 до 19:00 военные сообщили о 12 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Середина-Буда.

В результате обстрелов потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Кроме того, информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня примерно в 12:40 жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщалось о работе ПВО.

Кроме того, вчера россияне более 100 раз обстреляли приграничные территории Сумской области.

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