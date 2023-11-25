Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области: есть раненая
Российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области в субботу, 25 ноября. Ранения получила пожилая женщина, которую в больницу отвезли правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
"Сегодня россияне в который раз били из минометов по мирному селу в приграничной Семеновской общине. Местная жительница в это время возилась во дворе по хозяйству и попала под вражеский огонь", - рассказали правоохранители.
В результате обстрела женщина получила ранения. Семеновские полицейские сразу бросились на помощь и служебным автомобилем вывезли раненую в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Обстрелы приграничья Черниговской области
Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Черниговской области. Также здесь, наряду с Сумской и Харьковской областями, не редки заходы вражеских ДРГ. Например, 16 ноября женщина-волонтер попала под обстрел в Черниговской области. Она получила осколочное ранение. А в начале сентября российские захватчики из артиллерии обстреляли пограничное село в Черниговской области. Из-за вражеского обстрела тогда тяжелые ранения получил один человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.