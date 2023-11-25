Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області: є поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області .

"Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь", - розповіли правоохоронці.

Внаслідок обстрілу жінка зазнала поранень. Семенівські поліцейські одразу кинулися на допомогу і службовою автівкою вивезли поранену в лікарню, де їй надали необхідну допомогу.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Обстріли прикордоння Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні райони Чернігівської області. Також тут, поряд із Сумською та Харківською областями, не рідкісні заходи ворожих ДРГ. Наприклад, 16 листопада жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення. А на початку вересня російські загарбники з артилерії обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Через ворожий обстріл тоді тяжкі поранення отримала одна людина.