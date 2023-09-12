Оккупанты обстреляли спасателей в Харьковской области (фото)

Российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области во вторник, 12 сентября. К счастью, спасатели не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Около 13:00 оккупанты совершили артобстрел пгт Казачья Лопань в Харьковской области. Под удар попало подразделение ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в результате повреждены окна и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста.

"Пострадавших среди спасателей нет. Также поврежден частный автотранспорт", - добавили в ведомстве.

Обстрелы Казачьей Лопани

Напомним, село Казачья Лопань украинские военные освободили от российских захватчиков в сентябре 2022 года. Несмотря на то, что ВСУ вернули село под свой контроль, оккупанты постоянно его обстреливают, поскольку населенный пункт расположен в 2 км от границы с Россией. Например, 8 августа, из-за обстрела Казачьей Лопани ранения получили двое мужчин.

Обстрелы РФ пожарных частей в Украине

Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. В частности, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. Также в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.