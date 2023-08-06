Россияне ударили по Херсонской области, есть раненые

Российские оккупанты ударили по селу Никольское Херсонской области. В результате обстрела пострадали гражданские.

Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Из-за российских обстрелов травмированы два человека. Оккупанты покрыли огнем Никольское. Во дворе жилого дома ранения получили женщина и 70-летний мужчина", - пишет Назаров.

Пока другие подробности удара неизвестны.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, страна-террорист почти ежедневно обстреливает регион, в частности областной центр Херсон, с другого берега реки. Для ударов россияне используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, только за прошедшие сутки россияне совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Также в результате недавнего обстрела села Одрадокаменка пострадал 50-летний мужчина.