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Россияне ударили по Херсонской области, есть раненые

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Воскресенье 06 августа 2023 12:28
Россияне ударили по Херсонской области, есть раненые Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по селу Никольское Херсонской области. В результате обстрела пострадали гражданские.

Об этом рассказал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Из-за российских обстрелов травмированы два человека. Оккупанты покрыли огнем Никольское. Во дворе жилого дома ранения получили женщина и 70-летний мужчина", - пишет Назаров.

Пока другие подробности удара неизвестны.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, страна-террорист почти ежедневно обстреливает регион, в частности областной центр Херсон, с другого берега реки. Для ударов россияне используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, только за прошедшие сутки россияне совершили 46 обстрелов против Херсонской области. Также в результате недавнего обстрела села Одрадокаменка пострадал 50-летний мужчина.

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