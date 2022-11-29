В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы

В Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах через день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В области и городе объявлена воздушная тревога.

Пока нет официальной информации о ситуации в городе.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз .

К тому же кафиры убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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