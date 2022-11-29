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В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 15:18
В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы Фото: В Херсоне в третий раз за день раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах через день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока нет официальной информации о ситуации в городе.

В области и городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз .

К тому же кафиры убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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