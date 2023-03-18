Оккупанты обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области и повредили дома (фото)

Российские военные обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области и повредили дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв", - добавил глава области.

Отмечается, что россияне ракетой нанесли удар по поселку около часу ночи. Повредили частные и многоквартирные дома и дорогу.

"Пгт Нью-Йорк - под огнем российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

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