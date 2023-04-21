Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, - ОВА

В ночь на 21 апреля россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его словам, враг гнал из тяжелой артиллерии и попал по территории Мировской общины.
"К счастью, люди не пострадали. Территорию, где произошли прилеты, обследуют чрезвычайники. Уточняют последствия удара", - сообщил Лысак.
Напомним, что в эту ночь россияне пытались безуспешно атаковать Киев.
Кроме этого, раздавались взрывы в Харькове и Славянске.
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