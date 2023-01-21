Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Этой ночью на Никопольщину снова прилетели российские снаряды. Враг накрыл огнем из тяжелой артиллерии Мировскую громаду - направил с десяток снарядов в село Вышетарасовка", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА. По его словам, в результате обстрела оккупантов обошлось без пострадавших. Но есть разрушения, их масштаб и характер уточняются.