RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, ранен ребенок

Фото: Обстрел Никополя оккупантами 23 сентября (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: РБК-Украина

Российские террористы шесть раз за день атаковали Никополь и общины Днепропетровской области. Есть раненые, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

За день враг атаковал Никополь и район шесть раз из артиллерии и беспилотников. Есть раненые, среди них - ребенок.

"В Первомайской общине детонировал вражеский боеприпас, пострадал 12-летний мальчик. Он в тяжелом состоянии в больнице. Медики делают все возможное", - сообщил глава облсовета.

Обстрелами в общине поврежден жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.

"Дважды ударили и по Никополю. Травмирован 37-летний мужчина. Состояние - удовлетворительное", - сообщил Лукашук.

 
Фото: Обстрел Никополя оккупантами 23 сентября (t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Днепропетровской области

Ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили о запусках дронов-камикадзе. Взрывы в Днепропетровской области произошли в пять утра. Зафиксировано не менее пяти взрывов в Днепре. Над областным центром сбили 12 "Шахедов" – обломки повредили объект критической инфраструктуры.

Также ночью оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец, а из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину. Разбиты 10 домов, в одном из них загорелась крыша. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины