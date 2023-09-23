Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, ранен ребенок

За день враг атаковал Никополь и район шесть раз из артиллерии и беспилотников. Есть раненые, среди них - ребенок.

"В Первомайской общине детонировал вражеский боеприпас, пострадал 12-летний мальчик. Он в тяжелом состоянии в больнице. Медики делают все возможное", - сообщил глава облсовета.

Обстрелами в общине поврежден жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.

"Дважды ударили и по Никополю. Травмирован 37-летний мужчина. Состояние - удовлетворительное", - сообщил Лукашук.

Фото: Обстрел Никополя оккупантами 23 сентября (t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Днепропетровской области

Ночью в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили о запусках дронов-камикадзе. Взрывы в Днепропетровской области произошли в пять утра. Зафиксировано не менее пяти взрывов в Днепре. Над областным центром сбили 12 "Шахедов" – обломки повредили объект критической инфраструктуры.

Также ночью оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец, а из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину. Разбиты 10 домов, в одном из них загорелась крыша. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.