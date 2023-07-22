Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, есть раненые и разрушения

Российские войска снова обстреляли Никополь Днепропетровской области, используя для ударов вчера вечером артиллерию. В результате вражеских атак есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Чиновник уточнил, что пострадали три человека - двое мужчин и женщина.
" 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние - средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", - сказал он.
В городе были повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек, а также - линия электропередач.
"Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Избил промышленное предприятие. Без жертв", - добавил глава ОВА.
Кроме того, атаковали российские оккупанты Днепропетровскую область также беспилотником, вероятно - "Шахедом", но вражеский дрон успешно "приземлили" военные ВСУ.
Последствия вражеских обстрелов по Никополю (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Российские войска обстреливают территорию Днепропетровской области почти ежедневно. Захватчики для ударов активно применяют реактивную и тяжелую артиллерию, что расположена на другом берегу Днепра. Часто под удар попадает Никополь и район.
Так, напомним, что в ночь на 11 июля оккупанты при обстреле Никопольского района выпустили из артиллерии полтора десятка снарядов.
Ночью перед этим, 10 июля, захватчики также били из артиллерии по Никополю и Марганецкой общине.
А 3 июля в результате вражеских ударов по городам Марганец и Никополь пострадала пожилая женщина.
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