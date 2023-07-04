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Оккупанты обстреляли Первомайский Харьковской области: 12 раненых, среди них 5 детей

Фото: оккупанты обстреляли город Первомайский Харьковской области, 12 раненых (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области фугасным снарядом. В результате атаки пострадали 12 человек, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - рассказал он.

По его словам, в результате этого также произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

"На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики", - отметил Синегубов, добавив, что взрыв в городе прогремел в 13:35.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска атакуют Харьковскую область с первых дней масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

17 июня россияне обстреляли гражданский автомобиль в селе Гурьев Казачок. Позже стало известно, что российская армия ударила по автомобилю с ПТРК "Корнет". Произошло прямое попадание ракеты. В момент обстрела в автомобиле находились два человека: 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, они погибли.

А ночью 12 июня россияне нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате этого были ранены три человека, также были повреждены частные дома.

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