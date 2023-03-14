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Оккупанты обстреляли Курахово на Донбассе и повредили трансформаторную подстанцию (фото)

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли Курахово в Донецкой области и повредили трансформаторную подстанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне обстреляли Курахово из артиллерии поздно вечером - по предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в заявлении.

Отмечается, что повреждены 8 многоэтажек и трансформаторная подстанция. Теперь более 1000 абонентов оказались без света.

"Электроснабжение будет восстановлено, как только разрешит ситуация с безопасностью", - добавил Кириленко.

Напомним, что на территории прибрежных турбаз и пансионатов поселка Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около тысячи военнослужащих РФ.

Во временно оккупированном Мариуполе после недавней серии взрывов российские захватчики перемещают системы ПВО на новое место.

Ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.

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Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьКураховоВойна в Украине