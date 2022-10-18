В направлении Кривого Рога оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе

Фото: оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе в направлении Кривого Рога (Getty Images)

Российские военные запустили в сторону Кривого Рога Днепропетровской области ракеты, а также дроны-камикадзе. В связи с этим в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Вилкул также призвал население Кривого Рога и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги в связи с высоким риском ракетных ударов. До окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытиях.