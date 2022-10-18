ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В направлении Кривого Рога оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе

Новина українською →
Кривой Рог, Вторник 18 октября 2022 22:25
В направлении Кривого Рога оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе Фото: оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе в направлении Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные запустили в сторону Кривого Рога Днепропетровской области ракеты, а также дроны-камикадзе. В связи с этим в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Вилкул также призвал население Кривого Рога и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги в связи с высоким риском ракетных ударов. До окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, что сегодня оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу. Взрывы прозвучали в северной части города.

Также напомним, что ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Днепропетровская область Вторжение России в Украину Александр Вилкул
NEWS
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
ВСУ отбили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет, - Генштаб
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов