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Оккупанты обстреляли Краматорск, выпустив по городу 14 ракет

Фото: оккупанты ночью ударили по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на вторник, 1 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли Краматорск Донецкой области. Удар 14 ракетами пришелся на объекты городской промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"14 ракет за ночь ударили по промышленности Краматорска. Без жертв. Россия - страна-террорист, страна - гной", - написал он.

Напомним, российские войска в ночь на 27 октября обстреляли предприятие в Краматорске Донецкой области. В результате удара не удалось избежать разрушений.

Кроме того, российские войска ночью 4 октября нанесли ракетный удар по Краматорску. Вследствие чего ранения получили два человека.

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Краматорскракетный удар