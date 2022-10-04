Оккупанты ночью ударили по Краматорску: есть разрушения и раненые

Российские войска ночью 4 октября нанесли ракетный удар по Краматорску. Вследствие чего ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет .

Сообщается, что вражеская ракета попала в приватный сектор. В результате удара повреждены дома и школа. На данный момент известно о двух раненых.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погиб гражданский, еще двое получили ранения.

Как сообщалось, вчера армия РФ нанесла удар по общежитию в городе Часов Яр. В результате погиб человек.

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