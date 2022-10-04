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Оккупанты ночью ударили по Краматорску: есть разрушения и раненые

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Донецк, Вторник 04 октября 2022 09:12
Оккупанты ночью ударили по Краматорску: есть разрушения и раненые Фото: оккупанты ночью ударили по Краматорску (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ночью 4 октября нанесли ракетный удар по Краматорску. Вследствие чего ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

Сообщается, что вражеская ракета попала в приватный сектор. В результате удара повреждены дома и школа. На данный момент известно о двух раненых.

Фото: последствия ночного обстрела Краматорска (t.me/kramatorsk_rada)

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погиб гражданский, еще двое получили ранения.

Как сообщалось, вчера армия РФ нанесла удар по общежитию в городе Часов Яр. В результате погиб человек.

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ракетный удар Краматорск
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