RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку: пострадали многоэтажки

Фото: Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли Краматорск и Константиновку в Донецкой области. В результате атаки пострадали многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Россия обстреляла Краматорск. Разрушения получил гаражный кооператив, повреждено остекление учебного заведения и нескольких многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

"Суспільне" сообщило, что оккупанты также обстреляли Константиновку.

"Тип ракеты устанавливается. Травмированных и погибших нет. Повреждены два не жилых здания", - сказал начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Ранее сообщалось, что российские войска минувшей ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКраматорскДонбассДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине