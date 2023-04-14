ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку: пострадали многоэтажки

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 14 апреля 2023 17:53
Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку: пострадали многоэтажки Фото: Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли Краматорск и Константиновку в Донецкой области. В результате атаки пострадали многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Россия обстреляла Краматорск. Разрушения получил гаражный кооператив, повреждено остекление учебного заведения и нескольких многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

"Суспільне" сообщило, что оккупанты также обстреляли Константиновку.

"Тип ракеты устанавливается. Травмированных и погибших нет. Повреждены два не жилых здания", - сказал начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Ранее сообщалось, что российские войска минувшей ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Краматорск Донбасс Донецкая область Константиновка Война в Украине
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине