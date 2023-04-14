Оккупанты обстреляли Краматорск и Константиновку: пострадали многоэтажки

В пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли Краматорск и Константиновку в Донецкой области. В результате атаки пострадали многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"Тип ракеты устанавливается. Травмированных и погибших нет. Повреждены два не жилых здания", - сказал начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов.

"Суспільне" сообщило , что оккупанты также обстреляли Константиновку.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки оккупантов нет.

"Россия обстреляла Краматорск. Разрушения получил гаражный кооператив, повреждено остекление учебного заведения и нескольких многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Ранее сообщалось, что российские войска минувшей ночью ударили по Славянску Донецкой области с С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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