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Оккупанты обстреляли Константиновку, есть пострадавшие

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Суббота 17 июня 2023 15:44
Оккупанты обстреляли Константиновку, есть пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли Константиновку, есть пострадавшие (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Днепропетровской области. Есть пострадавшие, среди которых 9-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, враг нанес удар по Константиновке около 10:20.

"В результате попадания снарядов по частному сектору получила ранения 9-летняя девочка. У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ранения также получила 57-летняя женщина. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В результате обстрела города были повреждены 11 жилых домов, гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

"По предварительным данным, населенный пункт обстреляли из ствольной артиллерии", - добавляет пресс-служба.

Фото: оккупанты обстреляли Константиновку, есть пострадавшие (t.me/pgo_gov_ru)

Ситуация в Днепропетровской области

Враг почти ежедневно обстреливает Днепропетровскую область, а чаще вражеским ударам подвергается Никопольский район и сам город. При ударах враг чаще всего применяет тяжелую артиллерию, регулярно разрушая дома, линии электропередач и другую инфраструктуру.

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