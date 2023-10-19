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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряд с "сюрпризом"

Херсон, Четверг 19 октября 2023 16:16
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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряд с "сюрпризом" Фото: агитки выпустила по Херсонской области РФ вместо снаряда (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Херсонской области в четверг, 20 октября, российские оккупанты выпустили по правобережью "необычный" снаряд. В нем вместо боеприпасов были агитматериалом с призывом к "воссоединению".

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня оккупанты выпустили снаряд по одному из населенных пунктов правобережья. Но вместо боеприпасов - вокруг рассыпались агитки", - рассказал он, показав фото.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряд с &quot;сюрпризом&quot;

В ней, по словам Прокудина, оккупанты пишут, что ВСУ якобы "воюют за Америку" и что нужно "сделать правильный выбор" и воссоединиться с братским народом и совместно бороться с фашизмом, как когда-то это делали деды и прадеды".

ИПСО в Украине

Отметим, не только Россия предпринимает попытки "подружиться" с украинцами. Напомним, 30 мая глава белорусского режима Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы Анатолия Лаппо. Поводом для этого стало видео, снятое дроном ГПСУ, где белорусские коллеги вручную буксуют служебный транспорт.

После этого белорусские пограничники предприняли уже несколько попыток якобы "подружиться" с украинцами. К примеру, 20 июня белорусы заявили, что якобы водка очень важна для украинцев и является "очень действенным средством для снятия стресса".

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Херсон Херсонская область
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