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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения

Фото: Оккупанты обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы снова обстреляли Херсонскую область. Ударили по административному центру и Бериславу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Берислав 

"Под удар попал Берислав. Здесь травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина", - пишет пресс-служба Херсонской ОГА. 

Херсон 

Россияне ударили вблизи местной церкви, в результате чего ранения получили еще три человека, а именно: 

  • женщина 82 лет; 
  • женщина 74 лет. 

"У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью", - добавили в ОГА. 

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Отметим, что этой ночью террористы неоднократно избивали по региону. По словам главы ОВА Александра Прокудина, ранения получили десятки человек. Также в результате ударов были повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались.

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