Оккупанты обстреляли Херсон: пострадал один человек

Российские войска сегодня, 10 июля, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение.
"Больницы оказывают ему необходимую помощь", - добавили в ОВА.
После того как украинские бойцы освободили правобережную часть Херсонской области в ноябре 2022 года, оккупанты постоянно обстреливают подконтрольные Украине территории.
Напомним, российские военные обстреляли жилой квартал Херсона 9 июля, в результате чего пострадала женщина.
Кроме того, 6 июля россияне атаковали Херсон, в результате чего пострадали три человека.
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