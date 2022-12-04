Оккупанты обстреляли Харьковскую область: погиб мирный житель

Российские оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области. В результате атак погиб житель села Гатище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram .

"Вражескому нападению в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище", - рассказали правоохранители.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me/police_kh_region)

При этом в Купянске-Узловом из-за вражеских атак была повреждена инфраструктура, а в Шевченковской громаде - частично разрушены два частных дома.

В полиции отмечают, что следователи открыли уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.