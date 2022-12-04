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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: погиб мирный житель

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Харьков, Воскресенье 04 декабря 2022 16:11
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: погиб мирный житель Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Харьковскую область (mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли ракетные и артиллерийские удары по Харьковской области. В результате атак погиб житель села Гатище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.

"Вражескому нападению в очередной раз подверглись Купянский и Волчанский районы Харьковской области. В результате обстрела погиб 72-летний житель села Гатище", - рассказали правоохранители.

Фото: последствия обстрелов Харьковской области (t.me/police_kh_region)

При этом в Купянске-Узловом из-за вражеских атак была повреждена инфраструктура, а в Шевченковской громаде - частично разрушены два частных дома.

В полиции отмечают, что следователи открыли уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска сегодня днем, 4 декабря, обстреляли Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего погиб местный житель.

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