Окупанти обстріляли Харківську область: загинув мирний житель

Російські окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по Харківській області. Внаслідок атак загинув житель села Гатище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram .

"Ворожому нападу вкотре зазнали Куп'янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний житель села Гатище", - розповіли правоохоронці.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області (t.me/police_kh_region)

При цьому в Куп'янську-Вузловому через ворожі атаки було пошкоджено інфраструктуру, а в Шевченківській громаді - частково зруйновано два приватні будинки.

У поліції зазначають, що слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.