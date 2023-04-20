Оккупанты обстреляли Гуляйполе и полностью разрушили жилой дом (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В результате обстрела полностью разрушен частный жилой дом. Информация о погибших или травмированных не поступала", - рассказал он.

Как сообщалось, начиная утром вторника, 18 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.

Напомним, вечером 16 апреля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области. Под обстрелом оказались дачные дома, выбиты стекла, разбиты фасады, машины. До этого в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Кроме того, в ночь на 16 апреля русские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

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