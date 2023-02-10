Оккупанты обстреляли энергетический объект в Криворожском районе: есть раненые

"В ночь на 10 февраля 2023 года военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели ракетный обстрел одного из энергетических объектов Криворожского района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в результате вражеской атаки ранены два работника предприятия.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.