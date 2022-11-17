Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Больше всего пострадал Никополь

"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", - рассказал чиновник.

К счастью, жертв среди гражданских в результате ночного обстрела нет.

"Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов", - сообщил Резниченко.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом более 40 тысяч семей остались без воды.

Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 17 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В других районах Днепропетровской области ночь прошла с тревогой, но без атак.