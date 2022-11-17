RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Больше всего пострадал Никополь

Фото: российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты совершили очередной обстрел ряда общин Днепропетровской области, использовав "Грады" и тяжелую артиллерию при нанесении ударов этой ночью.

Об этом 17 ноября пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую", - рассказал чиновник.

К счастью, жертв среди гражданских в результате ночного обстрела нет.

"Больше всего пострадал Никополь. Там изуродованы 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач. Без электричества 6000 абонентов", - сообщил Резниченко.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция местного водоканала. Таким образом более 40 тысяч семей остались без воды.

Глава ОВА отметил, что энергетики проводят ремонтные работы и чинят линии.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области ночью 17 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В других районах Днепропетровской области ночь прошла с тревогой, но без атак.

Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Прошлой ночью, 16 ноября, оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.

Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.

А до этого, в ночь на 13 ноября, войска РФ обстреляли Никопольский район, в результате чего две женщины получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьОбстрілВойна России против Украины