Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии два города в Днепропетровской области
Российские оккупанты в ночь на 23 декабря обстреляли два города в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома, хозяйственные постройки и газопровод в одном из населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Дважды российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину. Нанесла удары по двум городам - Никополю и Марганцу", - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что в результате вражеских обстрелов люди, к счастью, уцелели.
"В Никополе российские снаряды изуродовали частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрелов выясняются", - рассказали глава ОВА.
В других районах Днепропетровской области обошлась без атак.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью войска РФ обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, выпустив более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.
Напомним также, что ночью 22 декабря российские солдаты снова обстреляли Очаков Николаевской области, и тогда был нанесен ракетный удар.
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