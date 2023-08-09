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Оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне: есть раненый

Фото: оккупанты обстреляли Херсон 9 августа, атаковав детский сад (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон в среду, 9 августа. На этот раз враг атаковал детсад, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российская артиллерия покрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсона

Херсон был захвачен российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года. Уже через 9 месяцев, в ноябре 2022 года город был освобожден от оккупации. При этом, учитывая то, что часть Херсонской области до сих пор захвачена Россией, город постоянно обстреливается из танков, артиллерии и "Градов". 

Так, 3 августа, под обстрел попал торговый центр и медучреждение, получил ранения волонтер из Норвегии.  А в ночь на 7 августа, российские войска трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела пострадали люди, одна женщина погибла.

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