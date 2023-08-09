Оккупанты обстреляли детский сад в Херсоне: есть раненый

"Российская артиллерия покрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсона

Херсон был захвачен российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года. Уже через 9 месяцев, в ноябре 2022 года город был освобожден от оккупации. При этом, учитывая то, что часть Херсонской области до сих пор захвачена Россией, город постоянно обстреливается из танков, артиллерии и "Градов".

Так, 3 августа, под обстрел попал торговый центр и медучреждение, получил ранения волонтер из Норвегии. А в ночь на 7 августа, российские войска трижды атаковали жилые дома в центре Херсона. В результате обстрела пострадали люди, одна женщина погибла.