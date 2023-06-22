RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли дом в Херсоне: ранены двое гражданских и волонтеры

Фото: оккупанты обстреляли дом в Херсоне 22 июня, ранения получили 4 человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обстрел Херсона устроили оккупанты днем ​​22 июня. Враг попал в дом, из-за чего ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Сегодня в обед армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, также под вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам.

"Это два молодых парня, 25 и 23 года", - отметил Прокудин.

Что известно о состоянии раненых?

Гражданские - 86-летняя женщина и 25-летний парень - находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Что касается волонтеров, то у них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, около 12:30 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонской области обстреляли из артиллерии областной центр.

"В результате обстрелов ранения получили четверо местных жителей и двое волонтеров, которые прибыли в Херсонскую область для предоставления социальной помощи людям", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты каждый день обстреливают освобожденный в ноябре прошлого года областной центр Херсонской области. Так, 19 июня РФ обстреляла автомобильное предприятие в Херсоне, сгорели 10 маршрутных автобусов. А 20 июня российские войска накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказалась машина "скорой", врачи не пострадали, но погиб местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон