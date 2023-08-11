Оккупанты обстреляли базу отдыха в Очакове

"Враг коварно бьет по рекреационной зоне. Очаковскую громаду обстреливал из реактивных систем залпового огня", - сообщил Назаров.

Фото: россияне обстреляли Очаков (t.me/Nazars_look)

По данным спикера, в результате попадания по территории одной из баз отдыха, загорелось складское помещение.

"Пожарные 22 государственной пожарно-спасательной части оперативно потушили огонь на площади 70 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

Российские обстрелы Николаевской области

Территория Николаевской области подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов почти ежедневно. Для атак захватчики активно применяют артиллерию, а также запускают дроны или наносят ракетные удары.

Напомним, что в конце июля в результате российских обстрелов в Куцурубской общине ранения получила 84-летняя женщина, которая пасла скот недалеко от своего дома.

Также сообщалось, что перед этим из-за вражеских обстрелов в Николаевской области пострадали два человека.

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