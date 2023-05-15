RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов северную границу Украины

Фото: Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов северную границу Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 10:35 до 11:40 было зафиксировано семь приходов. Россияне открывали огонь из ствольной артиллерии по району населенного пункта Муравьи Черниговской области.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

При этом с 11:10 до 12:10 также было зафиксировано девять приходов. Оккупанты стреляли из миномета 120 мм по району населенного пункта Волковка Сумской области. Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры также не поступала.

Кроме того, с 13:30 до 13:50 было зафиксировано пять приходов. Так, рашисты из миномета 120 мм стреляли по населенному пункту Медведевка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.

Кроме того, ночью 13 мая российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области, и в результате атаки был поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЧерниговская областьСумская область