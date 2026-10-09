Оккупанты незаконно вывезли с Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.

По его словам, среди вывезенных есть молодые и пожилые люди, а также дети. Оккупанты сами рассказали о так называемой операции спасения в своих Telegram-каналах. Но никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях.

"Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей. Их вывозят, их данные собирают - а родители и родные могут даже не знать, где они", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсман отметил, что имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании. Людей лишили возможности самостоятельно решать, куда ехать и что будет с ними дальше.

"Настоящая эвакуация - это когда человека вывозят ради его безопасности, и человек знает, куда едет и соглашается на это", - заявил он.

Когда людей без их согласия вывозят с оккупированной территории на территорию государства-агрессора, это становится принудительным перемещением и депортацией. Называть такие действия спасением, по словам Лубинца, цинично.

Telegram-бот собирает данные людей

Омбудсман сообщил, что оккупанты уже создали Telegram-бот. Через него собирают данные людей под предлогом так называемой эвакуации. Такие данные могут использоваться против самих людей и их родных.

"Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы - свои или своих детей", - заявил Лубинец.

Он также напомнил, что подобные действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49), взятие заложников (статья 34), а также устрашение, террор и коллективные наказания (статья 33).

Что требует Лубинец

Омбудсман уже обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ. Он требует сообщить местонахождение всех 25 человек, предоставить информацию об условиях их пребывания и полных данных вывезенных гражданских. Также он просит принять меры по возвращению этих людей в Украину.

Кроме этого, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста, ООН и другие международные организации.

"Меня должны услышать! Этих людей нельзя просто вывезти - и сделать вид, что их больше не существует", - подчеркнул омбудсман.

Напомним, РБК-Украина рассказывала, как Россия готовит украинских детей к службе в собственной армии.

На оккупированных территориях действуют сотни ячеек парамилитарных структур, а в Крыму и Севастополе, по данным Центра национального сопротивления, создали 874 отряда "Юнармии" - это около 29 тысяч детей.