ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты незаконно вывезли с Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети

12:08 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Оккупанты незаконно вывезли с Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети Фото: омбудсман Дмитрий Лубинец (facebook com dmytro lubinets)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские военные вывезли из оккупированной части Харьковщины 25 гражданских, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.

По его словам, среди вывезенных есть молодые и пожилые люди, а также дети. Оккупанты сами рассказали о так называемой операции спасения в своих Telegram-каналах. Но никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях.

"Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей. Их вывозят, их данные собирают - а родители и родные могут даже не знать, где они", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсман отметил, что имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании. Людей лишили возможности самостоятельно решать, куда ехать и что будет с ними дальше.

"Настоящая эвакуация - это когда человека вывозят ради его безопасности, и человек знает, куда едет и соглашается на это", - заявил он.

Когда людей без их согласия вывозят с оккупированной территории на территорию государства-агрессора, это становится принудительным перемещением и депортацией. Называть такие действия спасением, по словам Лубинца, цинично.

Telegram-бот собирает данные людей

Омбудсман сообщил, что оккупанты уже создали Telegram-бот. Через него собирают данные людей под предлогом так называемой эвакуации. Такие данные могут использоваться против самих людей и их родных.

"Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы - свои или своих детей", - заявил Лубинец.

Он также напомнил, что подобные действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49), взятие заложников (статья 34), а также устрашение, террор и коллективные наказания (статья 33).

Что требует Лубинец

Омбудсман уже обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ. Он требует сообщить местонахождение всех 25 человек, предоставить информацию об условиях их пребывания и полных данных вывезенных гражданских. Также он просит принять меры по возвращению этих людей в Украину.

Кроме этого, Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста, ООН и другие международные организации.

"Меня должны услышать! Этих людей нельзя просто вывезти - и сделать вид, что их больше не существует", - подчеркнул омбудсман.

Напомним, РБК-Украина рассказывала, как Россия готовит украинских детей к службе в собственной армии.

На оккупированных территориях действуют сотни ячеек парамилитарных структур, а в Крыму и Севастополе, по данным Центра национального сопротивления, создали 874 отряда "Юнармии" - это около 29 тысяч детей.

Также мы писали, что разведка разоблачила схему вывоза детей-сирот из оккупации.

По данным Службы внешней разведки Украины, летом детдомовцев на оккупированной Донбассе вывезли в Россию якобы на оздоровление, а по меньшей мере двоих детей домой не вернули.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дмитрий Лубинец
Новости
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках