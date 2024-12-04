Оккупанты больше всего атакуют на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пять раз штурмовали в районе Волчанска и Глубокого. Наши защитники отбили четыре атаки россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 12 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайской, Зеленой Рощи и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, десять боестолкновений еще продолжается.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отражают четыре атаки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 25 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои возле Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки на Кураховском направлении.

На Времивском направлении продолжается четыре атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 10 попыток продвинуться вперед возле Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяя имеющиеся средства.

В Курской области украинские защитники отбили двенадцать атак захватчиков, восемь боестолкновений продолжается.