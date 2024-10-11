Оккупанты наиболее активны на двух направлениях: какая ситуация на фронте

Российские обстрелы

За сутки от атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской области.

Артиллерийские обстрелы противник нанес по Улановому, Кучеровке, Марчихиной Буде, Голубовке, Студенко; под ударами авиации оказались Юрьево, Ровно, Реки, Яструбино, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Ободы.

Также противник нанес восемь авиационных ударов по территории Курской области, применив десять КАБов.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Песчаного. Четыре атаки противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано восемь боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия возле Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Белогоровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой в районе Ясногоровки.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки кафиров возле Калиновки и Часового Яра. Возле Ивановского и Ступочек четыре вражеских атаки уже остановлены.

На Торецком направлении захватчик шесть раз атаковал в Торецком районе. Отбиты четыре атаки, еще ведутся два боя. Противник сбросил два КАБа на Краматорск.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 13 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Возле Миролюбовки, Мирнограда и Лисовки отбиты 12 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Новоселидовки, Максимильяновки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного отражены четырнадцать штурмов, также продолжается еще один бой возле Екатериновки.

На Времевском направлении агрессор, при поддержке авиации, десять раз атаковал неподалеку от Богоявленки, Золотой Нивы, Новодаровки, Левадного, Ровно и Ольговского, пока еще продолжается семь боестолкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены два штурма врага.