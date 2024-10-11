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За сутки почти 170 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Пятница 11 октября 2024 08:36
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За сутки почти 170 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 10 октября, на линии фронта состоялось 169 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне пять раз атаковали в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 14 атак возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отбито четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь атак в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак.

На Поровском направлении отражено 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки и не только.

На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. С начала войны Россия уже потеряла более 666 тысяч единиц личного состава. В частности, за вчерашний день было уничтожено:

  • 8 танков;
  • 35 боевых бронированных машин и не только.

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Генштаб ВСУ
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