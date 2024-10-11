За сутки почти 170 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте
За прошедшие сутки, 10 октября, на линии фронта состоялось 169 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Лиманском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне пять раз атаковали в районе Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении зафиксировано 14 атак возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении отбито четыре атаки вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь атак в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак.
На Поровском направлении отражено 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.
На Кураховском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки и не только.
На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленки.
На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.
Потери России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. С начала войны Россия уже потеряла более 666 тысяч единиц личного состава. В частности, за вчерашний день было уничтожено:
- 8 танков;
- 35 боевых бронированных машин и не только.
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