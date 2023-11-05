Оккупанты пытаются использовать ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

"В отличие от границы с Беларусью ситуация на границе с Россией значительно иная. Напряженная, потому что враг не оставляет обстрелов со своей территории Украины", - подчеркнул спикер.

По его словам, за прошлый месяц украинские пограничные наряды зафиксировали около 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Украины.

"Это по Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В дополнение к этому по сумскому направлению враг пытается использовать ДРГ", - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ сообщил, что украинские воины понимают угрозу применения ДРГ и максимально усиливают свое внимание, в фортификационном отношении укрепляется приграничье на максимальной близости к границе, но проводить инженерные работы непосредственно по линии границы невозможно из-за обстрелов.

"Для разоблачения ДРГ применяют БПлА, которые мониторят ситуацию. При обнаружении диверсантов образа открывают огонь, и они отходят за линию границы", - подчеркнул он.

ДРГ в Сумской области

Буквально 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ВРГ состояло из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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