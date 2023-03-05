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Оккупанты пытаются создать условия для наступления на юге, - Генштаб

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Воскресенье 05 марта 2023 18:28
Оккупанты пытаются создать условия для наступления на юге, - Генштаб Иллюстративное фото: оккупанты пытаются создать условия для наступления на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты пытаются подготовить наступление на отдельных участках Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление", - сказано в сообщении военного командования.

Напомним, в конце января украинские военные фиксировали попытки оккупантов усилить боевые действия на Запорожском направлении.

Также мы писали, что, по словам спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, оккупанты хотят наступать в Запорожской области, но у них пока нет такой возможности.

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