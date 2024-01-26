Оккупанты пытаются развить наступление на Часов Яр и в направлении Северска, - Сырский

На фронте на востоке Украины оперативная обстановка остается сложной. Российские оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Военачальник рассказал, что сегодня, 26 января, в очередной раз был непосредственно в районах ведения боевых действий, и заслушал командиров бригад по текущей обстановке.

На Северском направлении интервенты продолжают наступательные действия с целью улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска.

"Силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать по направлению Кременная, Григоровка", - рассказал Сырский.

При этом генерал отметил, что противник свои неудачи в наступательных действиях компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия.

"В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе", - сообщил он.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских защитников севернее и западнее Бахмута, и развить наступление на Часов Яр.

Сырский добавил, что враг проводит перегруппировку своих сил и средств, и применяет подразделения "добровольческого корпуса". Также противник безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

"Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий", - рассказал генерал-полковник.

Оценка ситуации и оперативные решения

При этом Сырский отметил, что штабы Сил обороны и командиры "вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации".

В ходе посещения позиции военных на Восточном фронте была совместно проведена оценка "предложенных решений по дальнейшим действиям".

"Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага. Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесения точных огневых ударов, применения дронов-камикадзе и защиты наших позиций посредством радиоэлектронной борьбы", - сообщил Сырский.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что целью ВСУ является нанесение максимальных потерь противнику, "главным приоритетом для нас всегда является сохранение жизни наших воинов".

"Продолжаем держать оборону и уничтожать врага по всем направлениям", - заявил генерал.

Генерал Александр Сырский и командиры на позициях на Восточном фронте (фото: t.me/osirskiy)

Ситуация на фронте

В сегодняшней вечерней своде Генштаба ВСУ сообщалось, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Тернов (Донецкая область). При этом российские захватчики пытаются улучшить свое тактическое положение на Марьинском направлении.

В военном командовании добавили, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 94 боевых столкновений.

Напомним, на днях российские источники, включая Министерство обороны, утверждали, что войска РФ якобы захватили Веселое (к северо-востоку от Бахмута), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Добавим, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Бахмутском и Северском направлении в Донецкой области обстановка остается крайне напряженной.

Детальнее о том, что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте, - читайте в материале РБК-Украина.