"Безумные потери оккупанты понесли в Орловке. Орловка им далась ценой нескольких подразделений. Сейчас у них, очевидно, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка. Они пытаются туда ворваться, пытаются где-то нащупать слабое место в нашей обороне, однако на данный момент успеха в этом у них нет. Также они и не забывают каждый день пробовать штурмовать Бердичи", - сказал он.

При этом ВСУ все же удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.

"Но, эта возможность использовать собственные ресурсы - эта возможность наличия собственных ресурсов, личного состава и техники, она создает условия, при которых врагу удается до сих пор реализовывать попытки и попытки продвижения вперед, в основном в районе населенного пункта Семеновка", - отметил замкомандира.

Оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой (deepstatemap.live)

В целом, по словам военного, ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть сложной.

"В первую очередь, сложной она остается за счет того, что у россиян остается возможность производить замену на более новые и свежие подразделения. То есть вводить в бой свежие и новые пополнения бригад", - констатировал Жорин.