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Оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой

Фото: оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Авдеевском направлении. Сейчас их внимание сконцетровано на попытках "ворваться" в село Семеновка, но пока им этого не удается.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Безумные потери оккупанты понесли в Орловке. Орловка им далась ценой нескольких подразделений. Сейчас у них, очевидно, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка. Они пытаются туда ворваться, пытаются где-то нащупать слабое место в нашей обороне, однако на данный момент успеха в этом у них нет. Также они и не забывают каждый день пробовать штурмовать Бердичи", - сказал он.

При этом ВСУ все же удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.

"Но, эта возможность использовать собственные ресурсы - эта возможность наличия собственных ресурсов, личного состава и техники, она создает условия, при которых врагу удается до сих пор реализовывать попытки и попытки продвижения вперед, в основном в районе населенного пункта Семеновка", - отметил замкомандира.

Оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой (deepstatemap.live)

В целом, по словам военного, ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть сложной.

"В первую очередь, сложной она остается за счет того, что у россиян остается возможность производить замену на более новые и свежие подразделения. То есть вводить в бой свежие и новые пополнения бригад", - констатировал Жорин.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино. Днем позже ВСУ совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". Позже главнокомандующий ВСУ александр Сырский рассказал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

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