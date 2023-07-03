Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста, - Гуменюк

Оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Враждебные позиции мы зачищаем, а враг с удивительным упрямством возвращается на них и пытается развернуть снова, потому что им нужно выполнять их приказ и симитировать хоть какую-то бурную деятельность, которую они не могут продемонстрировать, например, на Запорожском и восточном направлении", - отметила она.
Кроме того, российские войска оказывают мощное сопротивление, пытаясь увеличить количество обстрелов.
"За минувшие сутки - за световой день было почти 50 обстрелов, а ночью около - 40. Враг также снова применяет авиацию - управляемые авиабомбы за прошедшие сутки уже были направлены и на сам Херсон", - рассказала Гуменюк.
19 июля 2022 года Антоновский был обстрелян. После этого стало известно, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту небезопасно, а оккупационная "власть" Херсона, тогда город еще был оккупирован РФ, объявила о "временном ограничении движения" по путепроводу.
А в ночь на 27 июля 2022 года ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Движение по путепроводу было перекрыто.
Также украинские военные в ночь на 14 августа 2022 года в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.
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