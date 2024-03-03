Оккупанты пытаются усилить наступление под Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Кременной на фоне продолжения позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 2 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 1 и 2 марта, показывают, что захватчики недавно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и к югу от Белогоровки.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; к западу от Кременной возле Ямполевки и Тернов; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что 2 марта войска РФ продвинулись поблизости от Бахмута, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в Ивановское (к западу от Бахмута), но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Раздолевки, северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки и к югу от Бахмута в районе Южного.

Войска РФ недавно продвинулись под Авдеевку. Геолокационные кадры, опубликованные 1 и 2 марта, показывают, что интервенты продвинулись в центральной и восточной Орловке (к западу от Авдеевки). Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что войска РФ также наступали в н.п. Тоненькое (к западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы вытеснили Силы обороны из н.п. Тоненькое, но другие российские блоггеры отрицали заявления о том, что российские оккупанты контролировали поселок. Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Степного (к северо-западу от Авдеевки), Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки) и Невельского (юго-западнее Авдеевки), но аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этих.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев, Семеновки и Степного; к западу от Авдеевки у Тоненького; юго-западнее Авдеевки возле Водяного, Невельского и Первомайского.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска полностью провели ротацию частей бригады, которая два года сражалась на восточном направлении, и перебросили их в тыл для восстановления.

Сообщается, что российское военное командование привлекает дополнительные элементы к наступательным операциям к западу от Авдеевки, что также свидетельствует о том, что войска РФ намерены продолжать свои усилия, чтобы продвинуться как можно дальше, прежде чем ВСУ создадут трудно пробить оборону, говорится в отчете.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что военное командование РФ ввело в бой на направлении Ласточкино – Тоненькое из резерва части 74-й гвардейской мотострелковой бригады. Он также сказал, что Москва, вероятно, в ближайшее время перебросит части 348-го мотострелкового полка на Бердичевское или Новобахмутовское направление. Как отметил Машовец, недавно под Горловкой (северо-восточнее Авдеевки) сосредоточились подразделения 348-го мотострелкового полка после отдыха и перестройки.

В отчете ISW указывается, что последний раз аналитики наблюдали сообщения об атаке элементов 90-й танковой дивизии вблизи Авдеевки во время российского захвата населенного пункта в середине февраля, но с тех пор не наблюдала сообщений об их нападении на запад или северо-запад от населенного пункта.

2 марта позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Новомихайловки, Георгиевки и Красногоровки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений. Российский блогер заявил, что украинские минные поля к западу от Донецка усложняют наступательные операции войск РФ.

2 марта на участке административной границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии столкновения не последовало. В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Урожайного (южнее Великой Новоселки). Российский источник утверждал, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Марфополя (юго-западнее Великой Новоселки) и Гуляйполя, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

"Южная ось"

2 марта продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Вербового (восточнее Работино). Известный связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что вблизи Работино наблюдается затишье, а в Генштабе ВСУ сообщили лишь об одной неудачной атаке россиян в этом районе.

Войска РФ недавно добились незначительных успехов вблизи Крынок на фоне продолжающихся позиционных боев на восточном (левом) берегу Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что захватчики недавно добились незначительных успехов в Крынках.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке 2 марта, на фронте в течение суток произошло 70 боевых столкновений. Отмечалось, что российские оккупанты продолжали атаковать позиции Сил обороны на ряде направлений.

Вчера утром в военном командовании рассказали, что бойцы ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 960 российских интервентов, а также Силы обороны уничтожили еще один самолет врага. Так, общие потери армии РФ в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже около 415 640 солдат.

Ранее сообщалось, что Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.