Ситуация на фронте сегодня 2 марта

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Российские войска атаковали украинские позиции на ряде направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские атаки

В общем враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Свеса Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Клюсы Черниговской области; Бачевск, Большая Березка, Покровка, Басовка, Павловка Сумской области; Малая Волчья, Басовое, Волчанск, Старица, Уды Харьковской области.

В Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестово, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северное Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

В Ореховском направлении враг провел 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Противник предпринял 1 безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львово, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Козацкое Херсонской области.

Удары по россиянам

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

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