Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, логистика усложнена, - ГВА

По словам представителя администрации, по состоянию на сегодняшнее утро в Авдеевке остается 1601 человек, и местные жители неохотно покидают город, а уговаривать их - не просто.

При этом Барабаш добавил, что за последние три дня эвакуация не проводилась, но сегодня она запланирована.

Ситуацию с логистикой чиновник назвал "очень сложной".

"22 километра в город постоянно под обстрелами - и днем, и ночью. Соответственно это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика - это все через один путь", - отмечает Барабаш.

Руководитель ГВА рассказал о попытках российских оккупантов перерезать дорогу к Авдеевке, и держать ее постоянно под обстрелами.

"Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них - сигнал для того, чтобы открывать огонь", - говорит чиновник.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе войска РФ активизировали наступление на Авдеевку. Оккупанты активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Также руководитель городской военной администрации сообщал, что враг не прекращет штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

Добавим, что после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.