ua en ru
Пн, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, логистика усложнена, - ГВА

Авдеевка, Понедельник 23 октября 2023 12:20
UA EN RU
Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, логистика усложнена, - ГВА Фото: российские захватчики пытаются перерезать дорогу к Авдеевке (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики не прекращают обстрелы дорог, которые ведут к Авдеевке, что усложняет проведение эвакуации жителей и доставку гуманитарной помощи. Противник пытается держать дорогу под постоянным огневым контролем.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталия Барабаша в эфире "Радио Свобода".

По словам представителя администрации, по состоянию на сегодняшнее утро в Авдеевке остается 1601 человек, и местные жители неохотно покидают город, а уговаривать их - не просто.

При этом Барабаш добавил, что за последние три дня эвакуация не проводилась, но сегодня она запланирована.

Ситуацию с логистикой чиновник назвал "очень сложной".

"22 километра в город постоянно под обстрелами - и днем, и ночью. Соответственно это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика - это все через один путь", - отмечает Барабаш.

Руководитель ГВА рассказал о попытках российских оккупантов перерезать дорогу к Авдеевке, и держать ее постоянно под обстрелами.

"Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них - сигнал для того, чтобы открывать огонь", - говорит чиновник.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе войска РФ активизировали наступление на Авдеевку. Оккупанты активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Также руководитель городской военной администрации сообщал, что враг не прекращет штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

Добавим, что после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

Ранее в материале РБК-Украина эксперты объяснили, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Война России против Украины
NEWS
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ