Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Авдеевке, логистика усложнена, - ГВА
Российские захватчики не прекращают обстрелы дорог, которые ведут к Авдеевке, что усложняет проведение эвакуации жителей и доставку гуманитарной помощи. Противник пытается держать дорогу под постоянным огневым контролем.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталия Барабаша в эфире "Радио Свобода".
По словам представителя администрации, по состоянию на сегодняшнее утро в Авдеевке остается 1601 человек, и местные жители неохотно покидают город, а уговаривать их - не просто.
При этом Барабаш добавил, что за последние три дня эвакуация не проводилась, но сегодня она запланирована.
Ситуацию с логистикой чиновник назвал "очень сложной".
"22 километра в город постоянно под обстрелами - и днем, и ночью. Соответственно это очень усложняет и эвакуацию, и ввоз гуманитарной помощи. Любая логистика - это все через один путь", - отмечает Барабаш.
Руководитель ГВА рассказал о попытках российских оккупантов перерезать дорогу к Авдеевке, и держать ее постоянно под обстрелами.
"Если у них есть возможность, позволяет погода, они запускают беспилотные аппараты "Орланы", следят за дорогой. Любое движение для них - сигнал для того, чтобы открывать огонь", - говорит чиновник.
Наступление РФ на Авдеевку
Напомним, на прошлой неделе войска РФ активизировали наступление на Авдеевку. Оккупанты активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.
Также руководитель городской военной администрации сообщал, что враг не прекращет штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.
Добавим, что после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.
Ранее в материале РБК-Украина эксперты объяснили, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.