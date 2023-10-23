Окупанти намагаються перерізати дорогу до Авдіївки, логістика ускладнена, - МВА

Російські загарбники не припиняють обстріли доріг, які ведуть до Авдіївки, що ускладнює проведення евакуації жителів та доставку гуманітарної допомоги. Противник намагається тримати дорогу під постійним вогневим контролем.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Барабаша в ефірі " Радіо Свобода ".

За словами представника адміністрації, станом на сьогоднішній ранок в Авдіївці залишається 1601 людина, і місцеві жителі неохоче залишають місто, а умовити їх - не просто.

Барабаш додав, що за останні три дні евакуація не проводилася, але сьогодні вона запланована.

Ситуацію з логістикою чиновник назвав "дуже складною".

"22 кілометри до міста постійно під обстрілами - і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює й евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика - це все через одну дорогу", - зазначає Барабаш.

Керівник МВА розповів про спроби російських окупантів перерізати дорогу до Авдіївки та тримати її постійно під обстрілами.

"Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати "Орлани", слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь", - каже чиновник.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня війська РФ активізували наступ на Авдіївку. Окупанти активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначав, що цей наступ є наймасштабнішим із 2014 року.

Також керівник міської військової адміністрації повідомляв, що ворог не припинить штурми в районі Авдіївки, попри божевільні втрати у живій силі та техніці.

Додамо, що після відносного затишшя окупанти знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці залишаються мирні жителі.