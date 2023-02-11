Оккупанты пытаются перерезать дороги к Бахмуту и наступать у Кременной: карты боев ISW

Луганское направление: войска РФ медленно наступают к Белогоровке

Оккупанты 10 февраля продолжали наступательные операции к северо-западу от Сватово. По сообщению Генштаба Украины, ВСУ отразили атаки российских войск в районе населенных пунктов Гряниковка (54 км к северо-западу от Сватово) и Масютовка (51 км к северо-западу от Сватово) в Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской области ( 15 км к западу от Сватово).

В Минобороны РФ заявили, что заняли Двуречное Харьковской области (53 км к северо-западу от Сватово), хотя визуальных подтверждений этому утверждению эксперты ISW не обнаружили.

Вероятно, оккупанты концентрируют силы к северо-западу от Сватово и, вероятно, намерены захватить Двуречное в ближайшие недели. Населенный пункт расположен на пересечении трассы Р79, ведущей на юго-запад к Купянску, и трассы Т2114, ведущей на северо-запад к Великому Бурлуку.

Кроме того, российские силы продолжили наступательные операции в районе Кременной. По данным российских блогеров, оккупанты продолжают позиционные наступательные операции в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Однако ISW не зафиксировала никаких визуальных подтверждений присутствия российских сил в Белогоровке.

Донецкое направление: оккупанты пытаются перерезать трассы, ведущие в Бахмут

Оккупанты не прекращают наземных атак вокруг Бахмута. Российские источники утверждали, что взяли под контроль трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут и Е40 Бахмут — Славянск.

Несколько блоггеров утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" прорвали украинские оборонительные рубежи в направлении Ступоцкого (примерно в 12 км к западу от Бахмута). Российские источники также сообщали о тяжелых боях к северу от Бахмута в районе трассы E40.

Также 10 февраля оккупанты предприняли попытку наступления в районе Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и Красногоровки. Украинские военные также отразили наступление российских войск вблизи Пречистовки (35 км к юго-западу от Донецка).

Южное направление: оккупанты вытесняют силы ЧВК "Вагнера" в Запорожскую область

Согласно российским СМИ, оккупанты атаковали Новоданиловку Запорожской области. Российский источник также жаловался, что войска РФ прекратили наступление на запорожском направлении после успехов, к которым они не были готовы.

Сообщалось также, что боевиков "Вагнера" перебросили в Мирное Запорожской области для восполнения боевых потерь. Таким образом, российское командование пытается вытеснить силы ЧВК в лишенные приоритета районы на линии фронта.