Несмотря на "перемирие". Россияне вчера несколько раз обстреляли Харьковскую область
Харьковская область за прошедшие сутки вновь подверглась обстрелам. Враг ударил по приграничью, в результате чего повреждены дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, за минувшие сутки под обстрелы попали Купянск, Волчанск и Двуречное. Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелеча, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
"В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Синегубов.
Как известно, 5 января российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество. Перемирие должно быть установлено с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии соприкосновения".
Однако в Минобороны Украины отметили, что Россия ни разу не соблюдала договоренности о прекращении огня за девять лет войны против Украины.
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