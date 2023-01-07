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Несмотря на "перемирие". Россияне вчера несколько раз обстреляли Харьковскую область

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Харьковская область, Суббота 07 января 2023 09:26
Несмотря на "перемирие". Россияне вчера несколько раз обстреляли Харьковскую область Фото: россияне 6 января несколько раз обстреляли Харьковскую область(Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Харьковская область за прошедшие сутки вновь подверглась обстрелам. Враг ударил по приграничью, в результате чего повреждены дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, за минувшие сутки под обстрелы попали Купянск, Волчанск и Двуречное. Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелеча, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

"В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Синегубов.

Как известно, 5 января российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество. Перемирие должно быть установлено с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии соприкосновения".

Однако в Минобороны Украины отметили, что Россия ни разу не соблюдала договоренности о прекращении огня за девять лет войны против Украины.

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