Ночной обстрел Запорожья: повреждены дома, есть пострадавшие
Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (facebook.com/MNSGOVUA)
В результате ночного обстрела Запорожья пострадала гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
К настоящему времени известно о семи поврежденных домах, в которых вылетели стекла.
"Если ваш дом тоже получил разрушение в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью войска РФ выпустили по городу 10 ракет.
Ранее в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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