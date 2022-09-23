Ночной обстрел Запорожья: повреждены дома, есть пострадавшие

Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

К настоящему времени известно о семи поврежденных домах, в которых вылетели стекла.

"Если ваш дом тоже получил разрушение в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью войска РФ выпустили по городу 10 ракет.

Ранее в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.