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Оккупанты накрыли фосфорными снарядами одно из сел Запорожской области (фото)

Фото: оккупанты накрыли фосфорными снарядами одно из сел Запорожской области (facebook.com/110tro)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска ударили фосфорными снарядами по одному из сел Запорожской области. Вследствие чего сгорело несколько домов и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской отдельной бригады терробороны в Facebook.

Фото: последствия обстрелов фосфорными снарядами (facebook.com/110tro)

"Эти боеприпасы поджигают все, что горит. Больше всего от них страдают гражданские жители. Сгорели несколько домов, школа", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, за минувшие сутки россияне открывали огонь из танков, минометов и артиллерии возле населенных пунктов Микильское, Пречистивка, Нескучное, Новониколаевка, Времивка, Темировка и Ольговское.

Напомним, Вооруженные силы Украины на южном направлении уничтожили 58 захватчиков и почти 80 единиц вражеской техники. Всего за прошелшие сутки было ликвидировано 400 российских оккупантов.

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Запорожская область